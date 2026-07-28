Colpo Sion: dalla Juventus ecco Lorenzo Villa
I vallesani rinforzano la difesa con il centrale italiano di 23 anni, reduce dall'esperienza in Serie B con il Padova.
SION - Il Sion piazza un nuovo colpo in difesa. Il club vallesano ha ufficializzato l'ingaggio di Lorenzo Villa, difensore centrale italiano di 23 anni proveniente dalla Juventus. Il giocatore ha firmato un contratto triennale, che lo legherà ai biancorossi fino al giugno 2029.
Nato a Iseo, in provincia di Brescia, Villa è cresciuto nel vivaio dell'Inter, prima di proseguire il proprio percorso tra Pineto, Sampdoria e Juventus, dove ha vestito la maglia della formazione Next Gen. Nell'ultima stagione ha maturato esperienza in Serie B con il Padova, in prestito, collezionando 20 presenze e contribuendo al decimo posto finale della squadra veneta.
Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Barthélémy Constantin, che seguiva il difensore ormai da tempo. «Lorenzo corrisponde perfettamente al profilo che stavamo cercando. Nonostante la giovane età, ha già accumulato un'esperienza importante e possiede un enorme margine di crescita. Siamo molto felici che abbia scelto il Sion e siamo convinti che saprà dare un contributo significativo alla squadra».
Entusiasta anche il nuovo acquisto, pronto a iniziare la sua avventura in Svizzera. «Sono molto felice e orgoglioso di entrare a far parte del Sion. È un passo importante per la mia carriera e credo che questo sia l'ambiente ideale per continuare a crescere. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni, i tifosi e dare tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi».
Villa è arrivato in Vallese nella serata di lunedì e martedì ha già sostenuto il primo allenamento agli ordini di Didier Tholot. Indosserà la maglia numero 55 e potrebbe fare il suo debutto già domenica, nella sfida di Super League contro il Lucerna.