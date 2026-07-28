Colpo Sion: dalla Juventus ecco Lorenzo Villa

Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Barthélémy Constantin, che seguiva il difensore ormai da tempo. «Lorenzo corrisponde perfettamente al profilo che stavamo cercando. Nonostante la giovane età, ha già accumulato un'esperienza importante e possiede un enorme margine di crescita. Siamo molto felici che abbia scelto il Sion e siamo convinti che saprà dare un contributo significativo alla squadra».

Entusiasta anche il nuovo acquisto, pronto a iniziare la sua avventura in Svizzera. «Sono molto felice e orgoglioso di entrare a far parte del Sion. È un passo importante per la mia carriera e credo che questo sia l'ambiente ideale per continuare a crescere. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni, i tifosi e dare tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi».