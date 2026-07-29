Il Lugano in Kosovo non può sbagliare
Questo pomeriggio alle 16.30, contro il Dukagjini, i bianconeri ripartiranno dall'1-0 dell'andata
Questo pomeriggio alle 16.30, contro il Dukagjini, i bianconeri ripartiranno dall'1-0 dell'andata
PRISTINA - Novanta minuti (si spera non di più) per trasformare il vantaggio dell’andata in una qualificazione al Q3 di Conference League. Questo pomeriggio alle 16.30, orario insolito per una partita continentale, allo stadio Kampi Nacional Hajvali di Pristina i bianconeri tornano in campo per il ritorno contro il Dukagjini. Come già sottolineato alla vigilia dell’andata, i ticinesi partono favoriti, ma sanno che nelle competizioni UEFA ogni dettaglio può fare la differenza e che sottovalutare l’avversario sarebbe un errore imperdonabile. Anche perché l’1-0 dell’andata è un vantaggio minimo, che non consente calcoli. «Non speculeremo sull'1-0. Siamo qui per vincere questa partita», ha confermato il mister Mattia-Croci Torti in una video intervista effettuata a Pristina (vedi video).
I ticinesi dovranno imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, con l’obiettivo di chiudere il discorso qualificazione e guardare con fiducia al prossimo ostacolo europeo. «Dal punto di vista dell’attenzione, della concentrazione e della voglia non possiamo sbagliare - ha continuato il Crus - perché a passare il turno sarà la squadra che lotterà di più. E quella squadra, domani, vogliamo essere noi».
Un’eliminazione significherebbe infatti compromettere già a fine luglio uno degli obiettivi stagionali: l’accesso ai gironi di Conference League. Uno scenario che i tifosi non vogliono nemmeno considerare, anche alla luce della caratura dell’avversario. Proprio l Dukagjini può contare su un piccolo vantaggio: il campionato kosovaro non è ancora iniziato - prenderà il via a metà agosto - e la squadra di Arsim Thaqi arriva senza il peso di impegni ufficiali recenti, a differenza del Lugano.
Ricordiamo che se il Lugano dovesse superare il secondo turno di Conference League affronterebbe la vincente della sfida tra la squadra delle Isole Faroe del NSÍ Runavík gli sloveni del FC Koper. All'andata proprio gli sloveni si sono imposti in trasferta per 2-0. Le due eventuali sfide si giocherebbero il 6 agosto sulle rive del Ceresio e il 13 agosto in trasferta.