Il Lugano in Kosovo non può sbagliare

PRISTINA - Novanta minuti (si spera non di più) per trasformare il vantaggio dell’andata in una qualificazione al Q3 di Conference League. Questo pomeriggio alle 16.30, orario insolito per una partita continentale, allo stadio Kampi Nacional Hajvali di Pristina i bianconeri tornano in campo per il ritorno contro il Dukagjini. Come già sottolineato alla vigilia dell’andata, i ticinesi partono favoriti, ma sanno che nelle competizioni UEFA ogni dettaglio può fare la differenza e che sottovalutare l’avversario sarebbe un errore imperdonabile. Anche perché l’1-0 dell’andata è un vantaggio minimo, che non consente calcoli. «Non speculeremo sull'1-0. Siamo qui per vincere questa partita», ha confermato il mister Mattia-Croci Torti in una video intervista effettuata a Pristina (vedi video).