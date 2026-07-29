Il dibattito continua

Secondo la federazione mondiale, quindi, non si è trattato né di un errore dell'arbitro né del VAR. «Anzi, la decisione è servita a ristabilire la giustizia». Inoltre, la Fifa ha sottolineato di essersi coordinata con l'International Football Association Board (IFAB). Quest'ultimo ha confermato che l'interpretazione della regola è valida, è stata accolta positivamente e dovrebbe essere presa in considerazione nelle discussioni su una revisione del protocollo VAR.