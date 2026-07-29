Il dibattito continua
La Fifa contraddice l'International Football Association Board. E anche l'arbitro João Pinheiro ha espresso la sua opinione.
La Fifa contraddice l'International Football Association Board. E anche l'arbitro João Pinheiro ha espresso la sua opinione.
ZURIGO - Martedì "The Athletic" ha riportato, citando l'International Football Association Board (IFAB), che l'espulsione di Breel Embolo nei quarti di finale dei Mondiali contro l'Argentina non era conforme al regolamento.
Anche la Uefa ha accolto con favore le spiegazioni dei custodi delle regole. «Il VAR non deve arbitrare nuovamente la partita, ma è un supporto indispensabile per gli arbitri, che devono restare al centro di ogni processo decisionale», si legge in un comunicato.
Ecco cosa dice la Fifa sulla doppia ammonizione di Embolo
Ora la Fifa ribatte alle affermazioni dell'IFAB e difende il cartellino rosso a Embolo. In una dichiarazione su X, la federazione mondiale di calcio ha scritto: «L'interpretazione della regola sulla cosiddetta “Mistaken Identity” (scambio di giocatore) è stata applicata in modo coerente durante il Mondiale». In due casi, un giocatore è stato erroneamente identificato come autore di un'infrazione da ammonizione.
«La decisione è servita a ristabilire la giustizia»
Il VAR ha quindi segnalato all'arbitro di correggere l'errore di fatto causato da una simulazione dell'avversario. La simulazione stessa non è in discussione, ha spiegato la Fifa. Tuttavia, non deve portare a un'ammonizione ingiusta di un avversario e a ulteriori conseguenze come un'espulsione dopo una seconda ammonizione o una squalifica per accumulo di cartellini.
Secondo la federazione mondiale, quindi, non si è trattato né di un errore dell'arbitro né del VAR. «Anzi, la decisione è servita a ristabilire la giustizia». Inoltre, la Fifa ha sottolineato di essersi coordinata con l'International Football Association Board (IFAB). Quest'ultimo ha confermato che l'interpretazione della regola è valida, è stata accolta positivamente e dovrebbe essere presa in considerazione nelle discussioni su una revisione del protocollo VAR.
Ecco cosa dice l'arbitro João Pinheiro
In un'intervista all'emittente portoghese Canal 11, anche l'arbitro João Pinheiro ha spiegato il suo punto di vista. Ha difeso nuovamente in modo esplicito la controversa espulsione di Embolo. Non era decisivo che Embolo avesse ricevuto il secondo cartellino giallo, ma che il VAR avesse corretto un errore di fatto.
L'International Football Association Board (IFAB), che emana le regole ufficiali del calcio, aveva affermato: «Un primo cartellino giallo può essere rivisto dal VAR solo se è stato eventualmente sanzionato il giocatore sbagliato. Ma non era questo il caso. Paredes è stato inizialmente ammonito per un fallo, Embolo successivamente per una presunta simulazione».
Poiché si trattava di due infrazioni diverse, la situazione non poteva essere considerata uno scambio di identità. Ciò significa: Embolo non avrebbe dovuto ricevere il giallo per la sua simulazione, la regola della “Mistaken Identity” non può essere usata per reinterpretare completamente la decisione originale, cioè trasformare a posteriori un fallo in una simulazione.
L'IFAB conferma che la punizione retroattiva delle simulazioni è stata generalmente accolta positivamente. Per questo motivo si sta valutando se il protocollo VAR debba essere ampliato in futuro. Fino a una tale modifica del regolamento, però, resta chiaro: nel caso Embolo il VAR non avrebbe dovuto intervenire.
L'arbitro aveva inizialmente ammonito il giocatore sbagliato, perché aveva ritenuto che si trattasse di un fallo di Leandro Paredes. Dopo la revisione, però, era chiaro che Embolo aveva simulato. «Non si tratta solo del secondo cartellino giallo, anche con il primo agirei allo stesso modo», ha detto Pinheiro.
Ha definito sensata l'interpretazione della regola sulla “Mistaken Identity” introdotta dalla Fifa e ha spiegato che consente di attribuire un'ammonizione ingiustamente comminata al vero colpevole. La discussione sulla doppia ammonizione di Embolo è diventata così grande soprattutto perché l'ammonizione corretta ha portato automaticamente all'espulsione.