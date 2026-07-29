GalAthletics a Bellinzona: pioggia di stelle nella Capitale

Il mezzofondo femminile vedrà in pista, nei 1'500 metri una delle atlete più amate dal pubblico italiano e internazionale: Nadia Battocletti, argento olimpico di Parigi, argento e bronzo ai mondiali di Tokyo rispettivamente nei 10’000m e nei 5’000m, campionessa del mondo indoor 2026 nei 3’000m e campionessa europea 2024 nei 5'000m e nei 10’000m. Obiettivo fissato: la ricerca del record italiano.