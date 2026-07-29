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GalAthletics a Bellinzona: pioggia di stelle nella Capitale

Il meeting internazionale aumenta del 20% il budget dedicato agli atleti e presenta nuove stelle olimpiche, mondiali ed europee. Mobilità pubblica gratuita in tutto il Ticino, 30% di sconto per chi arriva dalla Svizzera interna e dall’Italia. Ingresso gratuito per gli Under16
GalAthletics a Bellinzona: pioggia di stelle nella Capitale
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Fonte GalAthletics
elaborata da Redazione
GalAthletics a Bellinzona: pioggia di stelle nella Capitale
Il meeting internazionale aumenta del 20% il budget dedicato agli atleti e presenta nuove stelle olimpiche, mondiali ed europee. Mobilità pubblica gratuita in tutto il Ticino, 30% di sconto per chi arriva dalla Svizzera interna e dall’Italia. Ingresso gratuito per gli Under16
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BELLINZONA - Il meeting internazionale aumenta del 20% il budget dedicato agli atleti e presenta nuove stelle olimpiche, mondiali ed europee. Mobilità pubblica gratuita in tutto il Ticino, 30% di sconto per chi arriva dalla Svizzera interna e dall’Italia, ingresso gratuito per gli Under16 e un grande villaggio aperto prima e dopo l'evento.

Manca un mese al GalAthletics Bellinzona, in programma domenica 30 agosto allo Stadio Comunale, e il livello tecnico della manifestazione continua a crescere. Dopo aver annunciato la presenza delle stelle svizzere Ditaji Kambundji, Audrey Werro, Mujinga Kambundji, Angelica Moser, Ajla Del Ponte e Ricky Petrucciani, il cast si arricchisce ora di alcuni dei nomi più prestigiosi dell'atletica mondiale.

In un’unica pedana andrà in scena lo spettacolo del disco mondiale sia maschile che femminile che lanceranno in contemporanea. Nel disco maschile arriveranno il campione olimpico di Parigi 2024 Roje Stona, il tre volte campione del mondo e oro olimpico Daniel Ståhl, il bronzo olimpico Matthew Denny e il medagliato mondiale Alex Rose, dando vita a una delle competizioni più prestigiose della stagione. Anche il disco femminile vedrà protagoniste alcune delle migliori interpreti internazionali, tra cui la vicecampionessa mondiale Jorinde Van Klinken, la campionessa del mondo di Budapest 2023 Laulauga Tausaga e la statunitense Cierra Jackson, una delle atlete emergenti più interessanti del panorama mondiale.

Grande spettacolo anche nel salto in alto, con l'americano argento mondiale JuVaughn Harrison, il ceco Jan Štefela e il messicano Erick Portillo. Altri grandi nomi internazionali della disciplina sono in trattativa avanzata.

Il mezzofondo femminile vedrà in pista, nei 1'500 metri una delle atlete più amate dal pubblico italiano e internazionale: Nadia Battocletti, argento olimpico di Parigi, argento e bronzo ai mondiali di Tokyo rispettivamente nei 10’000m e nei 5’000m, campionessa del mondo indoor 2026 nei 3’000m e campionessa europea 2024 nei 5'000m e nei 10’000m. Obiettivo fissato: la ricerca del record italiano.

Negli 800 metri femminili la stella di casa Audrey Werro, avrà in partenza con lei la francese Renelle Lamote, argento europeo nel 2022 e quinta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Agathe Guillemot, campionessa europea indoor in carica e bronzo europeo a Roma 2024 nei 1500 metri, e la statunitense Addison Wiley, medaglia di bronzo ai Mondiali indoor 2026 alle spalle di Audrey Werro.

Il GalAthletics Bellinzona si conferma così una tappa sempre più ambita dai grandi campioni dell'atletica internazionale che da sempre scelgono Bellinzona per l’incredibile atmosfera dello stadio: i 2/3 del pubblico, con i posti spalti, vive le emozioni delle gare a pochi metri dagli atleti e con la libertà di girare lungo lo stadio per tutta la durata dell’evento.

Una giornata di sport pensata per tutta la famiglia
Il GalAthletics Bellinzona vuole essere molto più di un meeting internazionale. Per questo motivo il Comitato organizzatore ha deciso di mantenere gratuito l'ingresso per tutti i ragazzi fino a 16 anni, permettendo alle famiglie di vivere da vicino uno degli eventi sportivi più importanti della Svizzera.

Davanti allo Stadio Comunale torna il Villaggio GalAthletics, aperto già nelle ore precedenti all'inizio delle gare e anche al termine del meeting. Un luogo di incontro dove il pubblico potrà trascorrere l'intera serata con attività dei vari sponsor e un'ampia area food con griglia, trasformando l'evento in una vera festa dello sport.

Arrivare al meeting sarà ancora più semplice
Grande novità di quest'anno per il GalAthletics Bellinzona è la collaborazione con la Comunità Tariffale Arcobaleno: tutti i possessori di un biglietto potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici su tutta la rete della Comunità Tariffale per raggiungere Bellinzona e fare ritorno a casa dopo la manifestazione.

Sul fronte del ticketing sono disponibili diverse soluzioni per vivere il meeting: il biglietto spalti a CHF 30.-, la nuova Tribuna Partenze a CHF 75.- mentre verranno rilasciati man mano nel corso delle prossime settimane alcuni biglietti per la Tribuna Principale; diverse le promozioni dedicate ai residenti di Bellinzona, alle società di atletica e al movimento atletico ticinese, svizzero e lombardo.

Un grande evento anche per il territorio
Il GalAthletics Bellinzona rappresenta un'importante occasione non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. L’edizione 2026 genera infatti oltre mezzo milione di franchi di ricaduta economica diretta in Ticino. Tutte le informazioni relative all’evento e – soprattutto – la vendita dei biglietti sono disponibili sul sito ufficiale https://www.galathletics.ch

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