«Mancini? C'è una confusione totale...»

Il profilo del marchigiano, però, non si può discutere...

«Certamente, è un grande allenatore e su questo non si può dire nulla. Ha vinto un Europeo, ha fatto bene in Russia e in Inghilterra. Quello che rimprovero è che non c'è programmazione, visto che si è passati da Guardiola a Pirlo e poi a Mancini. Il tradimento per i soldi arabi? Chiaramente l'ha fatto solo ed esclusivamente per i soldi. Lui potrà dire che aveva bisogno di un cambiamento, ma resta il fatto che ha abbandonato il progetto Italia per andare dove lo ricoprivano d'oro».

Maldini e Leonardo, un mandato durato solo alcuni giorni...

«Loro avevano le idee chiare, purtroppo non li hanno lasciati lavorare. Avrebbero potuto modificare in positivo diversi aspetti del calcio italiano».