«Infantino è un problema»

«La Concacaf è stata informata dai media, poi da un comunicato stampa. Siamo profondamente preoccupati da questo procedimento». La Concacaf condivide «la delusione di numerosi attori della nostra regione e del mondo del calcio di fronte al fatto che questi dettagli siano stati elaborati e resi pubblici prima ancora che si sia svolta una discussione con le istanze dirigenti e le parti interessate».