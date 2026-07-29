Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente

Poco dopo è arrivata anche la nota della Lega, che conferma come l’attuale presidente del Consiglio di Stato abbandonerà la sua funzione a fine settembre 2026.

Obiettivo: ristabilire la credibilità

«Siamo confrontati con una situazione molto delicata per il Cantone, che mina la credibilità delle istituzioni», ha esordito Marina Carobbio Guscetti durante la conferenza stampa di questo pomeriggio. «Il Consiglio di Stato nelle ultime settimane si è riunito tre volte. È importante essere chiari: approfondimenti e decisioni hanno l’obiettivo di proteggere le istituzioni e ristabilire la fiducia dei cittadini».