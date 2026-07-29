1° agosto, ad Ascona lo spettacolo pirotecnico si farà (ma breve)

A tal proposito, il Municipio ha autorizzato, sulla base del preavviso favorevole della Sezione forestale, un breve spettacolo pirotecnico presso il Lido Patriziale quale celebrazione ufficiale della riccorrenza. Si tratta di una concessione eccezionale, accordata considerando che l’evento sarà gestito da una ditta specializzata e qualificata, nel rispetto delle norme di sicurezza. I fuochi saranno lanciati da una piattaforma posizionata a circa 150 metri dalla riva, riducendo significativamente il rischio di incendi.

Il Municipio sottolinea che questa autorizzazione rappresenta un’eccezione e non modifica il divieto generale per la popolazione di accendere fuochi o utilizzare materiale pirotecnico.