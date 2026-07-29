1° agosto, ad Ascona lo spettacolo pirotecnico si farà (ma breve)
Il Municipio richiama il divieto di accendere fuochi e petardi
ASCONA - In vista della Festa nazionale del 1° agosto, il Municipio di Ascona richiama la popolazione al rispetto rigoroso delle disposizioni cantonali emanate dal Dipartimento del Territorio del Canton Ticino, a causa del perdurare della siccità e dell’elevato rischio di incendi.
Resta in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto e di utilizzare fuochi pirotecnici, petardi e falò, anche nell’ambito di manifestazioni pubbliche, salvo eccezioni autorizzate dal Municipio con il consenso della Sezione forestale.
A tal proposito, il Municipio ha autorizzato, sulla base del preavviso favorevole della Sezione forestale, un breve spettacolo pirotecnico presso il Lido Patriziale quale celebrazione ufficiale della riccorrenza. Si tratta di una concessione eccezionale, accordata considerando che l’evento sarà gestito da una ditta specializzata e qualificata, nel rispetto delle norme di sicurezza. I fuochi saranno lanciati da una piattaforma posizionata a circa 150 metri dalla riva, riducendo significativamente il rischio di incendi.
Il Municipio sottolinea che questa autorizzazione rappresenta un’eccezione e non modifica il divieto generale per la popolazione di accendere fuochi o utilizzare materiale pirotecnico.
Le autorità invitano cittadini e visitatori a mantenere un comportamento responsabile, evitando qualsiasi azione che possa innescare incendi e mettere a rischio il patrimonio naturale e la sicurezza pubblica. La Polizia comunale effettuerà controlli sul territorio per garantire il rispetto delle disposizioni.