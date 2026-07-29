Innalzare il livello del Verbano? «Sperimentazione inutile e non fattibile»

Persi 3,5 centimetri al giorno

La rapida diminuzione del livello del lago, determinata anche dalle portate stabilite alla diga della Miorina, ha raggiunto nella prima metà dell’estate una media di 3,5 centimetri al giorno, pari a circa 70 milioni di metri cubi d’acqua quotidiani. In questo contesto, il Lago Maggiore, pur caratterizzato da un ampio bacino imbrifero, non sembra in grado di garantire riserve adeguate per affrontare lunghi periodi di siccità. Una criticità che si accompagna, peraltro, ai problemi opposti che si verificano in caso di forti precipitazioni, con il rischio di esondazioni.



Diventa quindi necessario ripensare il modello agricolo, intervenendo sia sulle tipologie di colture, per ridurne il fabbisogno idrico, sia sui sistemi di irrigazione, che Storni giudica «inefficenti». Tra le soluzioni indicate, il superamento di pratiche ancora diffuse come l’irrigazione a scorrimento e la sommersione delle risaie, a favore di metodi più efficienti come la microirrigazione e l’irrigazione a pioggia.