De Rosa ammette: «Avrei dovuto dare più peso a quei toni»

Il grande assente

In aula manca proprio Claudio Zali. Per sua scelta. Marina Carobbio, responsabile del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) che ora diventerà anche presidente del Governo al posto di Zali, rifiuta la tesi secondo cui il Consiglio di Stato sia rimasto alla finestra, immobile, fino a oggi. «Ci siamo trovati ad affrontare un contesto difficile – dice –. Togliere delle competenze a un collega non è una decisione semplice».

Imbarazzo per la mail all'EOC

Non si parla solo delle ormai famose registrazioni telefoniche. E nemmeno solo del caso del 14enne alla Farera, per cui Zali si sarebbe speso. Zali nel 2020 aveva anche chiesto all'EOC di assicurare un posto di lavoro a una sua conoscente. Con toni discutibili. In copia c'era Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento della sanità e della socialità. «Mi spiace non avere dato il giusto peso a quei toni – ammette con un certo imbarazzo –. All'epoca tutta l'attenzione era rivolta alla questione Covid».