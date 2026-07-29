«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch

Per diversi lettori la questione va oltre gli aspetti giudiziari e riguarda soprattutto il ruolo istituzionale ricoperto: «Non avrà commesso reati, va bene. Ma da un consigliere di Stato ci si aspetta un comportamento etico.»

Una lettrice scrive inoltre: «Signor Zali, purtroppo per lei ha perso credibilità dal punto di vista etico. Come donna che ha subito angherie e violenze, trovo inaccettabile che un rappresentante del mio Stato dica o faccia quello che lei ha espresso.»