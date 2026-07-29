La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»

Guardando all'assemblea del 31 luglio

In conclusione la promessa: «Il passo indietro di Claudio non sarà un passo indietro della Lega. La responsabilità assunta oggi deve diventare la forza della Lega di domani: più unita, più aperta e ancora più determinata a stare al fianco dei ticinesi. La Lega continuerà il proprio lavoro nei Comuni e nelle istituzioni sui temi concreti che interessano la popolazione: lavoro, potere d’acquisto, sicurezza, socialità e autonomia del Cantone. Non è una poltrona né un singolo nome, ma una comunità politica radicata nel territorio e nella fiducia di migliaia di ticinesi. Guardare avanti non significa cancellare chi ha costruito, ma raccoglierne il testimone, valorizzare le competenze presenti e aprire nuovi spazi alle giovani generazioni».