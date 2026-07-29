«Preoccupa che la violenza sulle donne possa anche essere usata in questo modo»

BELLINZONA - Le dichiarazioni attribuite a Consigliere di Stato Claudio Zali riaccendono ovviamente il dibattito sui temi della violenza, della parità di genere e del linguaggio utilizzato dalle istituzioni. A intervenire sono i Verdi del Ticino, che sottolineano come «la cultura della non violenza, della parità di genere, del linguaggio inclusivo, del rispetto e della non prevaricazione» non possa essere considerata acquisita una volta per tutte.