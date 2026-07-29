Oltre 1'800 firme contro il divieto di portare bevande esterne a Lugano Marittima

Il via libera al PET? «Un primo passo avanti»

E secondo i Giovani Comunisti gli effetti dei nuovi divieti si sono fatti sentire rapidamente. «La trasformazione subita dall’attrazione lacustre nell’ultimo mese è passata sotto gli occhi di tutti. Un luogo comunitario svuotato della sua essenza sociale e diventato rapidamente una porzione di lago semivuota frequentata da abbienti turisti e altri ceti elitari. Lo stesso comune ha notato la progressiva desolazione a cui si andava incontro, motivo per cui, anche sotto spinta delle nostre rivendicazioni, ha dovuto cedere e autorizzare l’ingresso di bottiglie in PET. Una prima vittoria che deve essere ancora consolidata e affiancata da ulteriori misure di distensione».

«Basta divieti»

«È ora di finirla con la solita dottrina "divietocratica" che spera di risolvere ogni situazione di disagio con proibizionismo, blindamenti e privatizzazioni di suolo pubblico», conclude il gruppo.