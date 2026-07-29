Oltre 1’000 firme per una seconda cassa alla piscina pubblica
La petizione evidenzia le difficoltà di accesso per famiglie, anziani e persone con disabilità durante le giornate di grande affluenza.
BELLINZONA - Nel pomeriggio di oggi a Bellinzona Lara Meloni, ha consegnato al vicesindaco Fabio Käppeli oltre 1’000 firme a favore di una scelta «di salute, accessibilità e buon senso». La petizione, lanciata sulla piattaforma online ACT by Campax, chiede l’apertura di una seconda cassa presso la piscina pubblica di Bellinzona.
Le «estati sempre più calde, le giornate di canicola sempre più frequenti con temperature che si avvicinano ai 40 gradi e i continui richiami delle autorità» sono solo alcune delle motivazioni che hanno spinto Lara Meloni a lanciare la petizione per "Una seconda cassa per la piscina di Bellinzona: una scelta di salute, accessibilità e buon senso".
Infatti, sottolinea Meloni, il luogo in cui ci si reca per trovare un po' di fresco, la piscina comunale, «prevede una camminata di 10 o 20 minuti sotto il sole e lunghe code per accedere ai bagni pubblici, che sono raggiungibili da un solo punto». «Le persone più colpite da questa situazione di inadeguatezza sono bambine e bambini, famiglie con passeggini, persone anziane o con disabilità», prosegue. La petizione mira a risolvere questa situazione. «Il sostegno di così tante persone in un solo mese dimostra chiaramente il consenso della popolazione bellinzonese su questo tema».
La petizione invita le autorità comunali di Bellinzona a trovare delle soluzioni concrete. Le richieste sono le seguenti:
- l’apertura di una seconda cassa, preferibilmente sul lato dei campi da tennis, durante le giornate di maggiore affluenza;
- l’apertura del cancello lato tennis, che consentirebbe un accesso diretto dal parcheggio e ridurrebbe i lunghi percorsi sotto il sole;
- l’utilizzo del grande cancello come uscita, che faciliterebbe il passaggio di passeggini, carrozzine, carretti e altri ausili;
- un accesso realmente semplice e inclusivo per le persone con disabilità;
- un sistema di acquisto dei biglietti online più semplice ed efficace anche per le/i residenti della Grande Bellinzona;
- una gestione degli accessi che tenga conto delle sempre più frequenti giornate di canicola e che metta al centro la salute, la sicurezza e il benessere della popolazione.