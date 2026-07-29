Oltre 1’000 firme per una seconda cassa alla piscina pubblica

Le «estati sempre più calde, le giornate di canicola sempre più frequenti con temperature che si avvicinano ai 40 gradi e i continui richiami delle autorità» sono solo alcune delle motivazioni che hanno spinto Lara Meloni a lanciare la petizione per "Una seconda cassa per la piscina di Bellinzona: una scelta di salute, accessibilità e buon senso".