Soldati a Berna al posto di Marchesi? «L'intenzione c'è, per me è un onore»

Proprio per quest'ultimo incarico, la sua subentrante diretta è Roberta Soldati (UDC). Raggiunta da tio.ch, conferma l'interesse: «Mi sono candidata al Nazionale nel 2023 e le intenzioni non sono cambiate», ci ribadisce al telefono, «per me è senz'altro un onore subentrare a Piero Marchesi.».

Anche nel suo caso, sarà da valutare la possibilità di coniugare la carica cantonale con quella federale: «Sono sincera: ho seguito quanto successo oggi solo sporadicamente via cellulare, durante una giornata molto fitta per quanto riguarda gli impegni lavorativi. Nei prossimi giorni mi prenderò il tempo per metabolizzare e per decidere», conclude.