«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»

Nella presa di posizione in questione, Zali si è dichiarato innocente e non violento. Non è entrato nel merito delle presunte "raccomandazioni" a favore di sue conoscenti e nemmeno sui toni usati. Questo non mina un po' (ulteriormente) la credibilità delle istituzioni?

«Io penso che oggi il Governo sia stato trasparente e abbia risposto a tutte le domande. Ha anche detto che la violenza in tutte le sue forme è inaccettabile. Le parole che abbiamo sentito in questi giorni (negli audio) sono inammissibili. E le stigmatizziamo con grande fermezza. Questo l'abbiamo dichiarato come Governo. E l'ho detto io stessa».

Cosa pensa dei toni usati sempre da Zali ad esempio nella mail all'EOC nel 2020 affinché una sua conoscente fosse assunta?

«Non sono appropriati. Non possono essere accettati».