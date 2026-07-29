«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»

«Dimettersi era l'unica scelta possibile – sostiene –. Era ormai una questione di credibilità. Un atto dovuto verso le istituzioni. Zali ha argomentato le sue dimissioni con assenza di autocritica. Io e gli altri due presidenti di partito denunciati avevamo inviato quella lettera legata agli audio a Claudio Zali in privato. E quella lettera è rimasta privata per cinque giorni. Se Zali avesse preso posizione in merito, la dinamica sarebbe stata diversa. In politica la trasparenza è centrale. Si può sbagliare. Ma bisogna assumersene le conseguenze».

Il Governo davanti alla stampa è apparso un po' sulla difensiva. Che ne dice Sirica? «Non serve dare una pagella al Governo. Per alcuni tratti è stato poco coraggioso, forse doveva essere più incisivo. Oggi però è importante fare quadrato intorno alle istituzioni. Non significa evitare le critiche. Ma lavorare sui modi, sulla trasparenza e sull'etica».