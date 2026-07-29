«Non è una questione privata»
Caso Zali: il collettivo femminista "Io l'8 ogni giorno" si è dato appuntamento in Piazza Governo. Ecco come è andata.
Caso Zali: il collettivo femminista "Io l'8 ogni giorno" si è dato appuntamento in Piazza Governo. Ecco come è andata.
BELLINZONA - «Non è una questione privata». Lo ripetono più volte le persone presenti davanti a Palazzo delle Orsoline in questo tardo pomeriggio di mercoledì 29 luglio. La manifestazione organizzata dal collettivo femminista "Io l'8 ogni giorno" ha portato in Piazza Governo diverse decine di donne e di uomini che hanno espresso la loro indignazione su quello che è ormai diventato il "caso Zali".
Angelica Lepori, rappresentante del collettivo, in un video che potete vedere in allegato dice chiaramente che «Le dimissioni di Zali sono un atto dovuto. Il tema della violenza contro le donne non va più banalizzato. Ci aspettiamo che la politica metta a disposizione delle risorse per combattere questo fenomeno».
Il consigliere di Stato, che oggi ha annunciato le sue dimissioni, nel comunicato stampa concesso in esclusiva a Radio Ticino si è definito innocente e non violento. Lepori non ci sta: «Tutto il Cantone ha sentito gli audio che circolavano. Era in una posizione esasperata? Beh, questa è una forma di banalizzazione della violenza».
In altri due video realizzati da tio.ch potrete invece sentire le voci di altre partecipanti all'evento. Voci che pronunciano frasi nette. E che non risparmiano nemmeno i colleghi di Governo di Zali.