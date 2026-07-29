«Non è una questione privata»

Il consigliere di Stato, che oggi ha annunciato le sue dimissioni, nel comunicato stampa concesso in esclusiva a Radio Ticino si è definito innocente e non violento. Lepori non ci sta: «Tutto il Cantone ha sentito gli audio che circolavano. Era in una posizione esasperata? Beh, questa è una forma di banalizzazione della violenza».

In altri due video realizzati da tio.ch potrete invece sentire le voci di altre partecipanti all'evento. Voci che pronunciano frasi nette. E che non risparmiano nemmeno i colleghi di Governo di Zali.