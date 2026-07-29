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«Avanti con le nostre certezze»

Dopo la vittoria per 5-1 sul campo di Pristina Mattia Croci-Torti elogia soprattutto l'atteggiamento della squadra.
«Avanti con le nostre certezze»
Freeshfocus
Fonte FCL
elaborata da Redazione
«Avanti con le nostre certezze»
Dopo la vittoria per 5-1 sul campo di Pristina Mattia Croci-Torti elogia soprattutto l'atteggiamento della squadra.
Conference League29.07.2026
Dukagjini
1 - 5
Lugano
CALCIO: Risultati e classifiche

PRISTINA - Dopo la netta vittoria per 5-1 sul Dukagjini Mattia Croci-Torti sottolinea ed esalta soprattutto l’atteggiamento del Lugano, capace di affrontare con concentrazione e intensità una sfida già indirizzata.

L’allenatore bianconero evidenzia soprattutto la maturità mostrata dalla squadra fin dai primi minuti, senza cali di tensione: «La squadra doveva dimostrare di avere un'altra caratura a livello mentale e di concentrazione. Siamo stati seri dal primo secondo all'ultimo: siamo venuti qui per fare il nostro lavoro e abbiamo creato tantissime occasioni».

Il successo consente inoltre al Lugano di dare continuità all’inizio di stagione: «Abbiamo ottenuto tre vittorie consecutive, che era quello che volevamo», sottolinea il Crus. «Ci portiamo dietro fiducia e tanta voglia di proseguire il nostro cammino nella competizione».

Sul fronte delle scelte, Croci-Torti ribadisce l’importanza di inserire gradualmente i nuovi acquisti senza alterare gli equilibri del gruppo: «Quando hai giocatori come Moncada e Beckham Castro hai il dovere di cercare di inserirli, ma vengono prima di tutto l'alchimia e le sinergie della squadra», spiega il tecnico bianconero. «In questo momento giochiamo tante partite ed è meglio rimanere su determinate certezze, continuando però a lavorare per integrare calciatori con caratteristiche differenti».

Non manca un pensiero per i sostenitori presenti a Pristina: «È incredibile quello che hanno fatto anche oggi. Venire fin qui e sostenerci in questo stadio è per me motivo di grande orgoglio. In questi anni si è creato un bellissimo legame tra la Curva, i tifosi del Lugano e la squadra».

Archiviata la qualificazione, lo sguardo si sposta ora sul campionato e sulla trasferta di domenica contro il Grasshopper: «Dobbiamo farci trovare pronti. Sarà una partita difficile e dovremo essere consapevoli di affrontare una gara vera».

FreeshfocusUn inchino ai tifosi.
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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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