«Avanti con le nostre certezze»

L’allenatore bianconero evidenzia soprattutto la maturità mostrata dalla squadra fin dai primi minuti, senza cali di tensione: «La squadra doveva dimostrare di avere un'altra caratura a livello mentale e di concentrazione. Siamo stati seri dal primo secondo all'ultimo: siamo venuti qui per fare il nostro lavoro e abbiamo creato tantissime occasioni».