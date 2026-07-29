L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi

Omicidio e stupro commessi da minorenneNel 2008, quando era minorenne, l'uomo aveva ucciso una prostituta. Nel novembre 2011, il Tribunale dei minorenni di Lenzburg lo aveva condannato per omicidio, coazione sessuale e stupro a una pena detentiva di quattro anni, disponendo contemporaneamente il collocamento in un istituto chiuso.