Il lavoro temporaneo torna ad aumentare in Svizzera

«La produzione industriale svizzera ha registrato all'inizio dell'anno un andamento positivo: la guerra in Iran ha rallentato, ma non arrestato, questa evoluzione», osserva Marius Osterfeld, capo economista di Swissstaffing, citato in un comunicato. «Ciò ha generato un aumento della domanda di lavoro temporaneo nel comparto dell'industria e un leggero incremento delle ore lavorate». Inoltre in tempi di incertezza economica il lavoro temporaneo rappresenta per molte aziende un importante strumento di flessibilità.

In un contesto di mercato teso, l'intelligenza artificiale (IA) pone intanto nuove sfide ai prestatori di personale. L'introduzione di nuove tecnologie e la conseguente riorganizzazione dei processi richiedono infatti investimenti. Stando a un sondaggio condotto tra i membri di Swissstaffing il 79% degli operatori utilizza peraltro già l'IA: al centro dell'attenzione vi sono soprattutto l'aumento dell'efficienza e il miglioramento dei processi di reclutamento.