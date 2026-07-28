Monopattini elettrici, aumentano gli incidenti tra i giovani: «La politica chiude gli occhi?»

Jauslin aveva chiesto di classificare gli e-roller come «ciclomotori veloci», introducendo casco, targa e patente obbligatori. La proposta è stata però respinta dal Consiglio federale e dal Parlamento, soprattutto per le difficoltà legate ai controlli. Resta invece aperta la discussione sull’obbligo del casco e su norme più severe contro il tuning dei mezzi.