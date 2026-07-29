Diplomi esteri di osteopatia, il Tribunale amministrativo chiede una regolazione mirata
Riconosciuto come ampiamente equivalente un titolo tedesco.
SAN GALLO - Un diploma di osteopatia conseguito in Germania può essere considerato ampiamente equivalente a un titolo svizzero. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale, che ha accolto il ricorso di una persona interessata annullando una decisione della Croce Rossa Svizzera del gennaio 2024.
La SRK, incaricata dalla Confederazione del riconoscimento dei diplomi, aveva negato il riconoscimento del titolo estero. Secondo i giudici, tuttavia, un rifiuto totale non è giustificato, poiché la formazione tedesca risulta in larga parte comparabile a quella svizzera.
Anni di controversia legale
Il Tribunale ha individuato una lacuna essenziale nel cosiddetto ruolo di primo soccorritore. In Svizzera gli osteopati devono essere in grado di formulare una prima diagnosi, competenza che nella formazione tedesca non risulta sufficientemente sviluppata.
Spetterà ora alla Croce Rossa definire una misura compensativa mirata per colmare questa carenza. La decisione arriva al termine di una controversia legale durata diversi anni.