Festa del Primo di agosto: ecco come proteggere i propri animali domestici
Consigli pratici per ridurre stress e rischi agli animali durante i festeggiamenti.
Consigli pratici per ridurre stress e rischi agli animali durante i festeggiamenti.
BERNA - Sebbene quest'anno debbano essere usati con parsimonia a causa della siccità, fuochi d'artificio, petardi e altri esplosivi possono spaventare gli animali domestici e di fattoria. In novembre la popolazione svizzera sarà chiamata a votare sull'Iniziativa per una limitazione dei fuochi d'artificio, che intende stringere i criteri per la loro vendita e il loro utilizzo. In vista dei festeggiamenti per il 1° agosto, la fondazione basilese per la protezione degli animali TBB Schweiz fornisce qualche consiglio per proteggere i propri animali di compagnia.
SENSAZIONE DI SICUREZZA: restare se possibile vicini ai vostri animali, la presenza dei padroni darà loro una sensazione di sicurezza.
GUINZAGLIO: tenere i cani al guinzaglio tutto il giorno. Un rumore forte e improvviso può scatenare l'istinto di fuggire, anche negli esemplari più calmi.
LUOGHI RUMOROSI: evitare di condurre i propri animali a spettacoli pirotecnici o a grandi eventi.
GATTI LIBERI: lasciare rientrare in casa i gatti liberi sufficientemente presto e tenerli all'interno fino alla fine degli spettacoli pirotecnici.
AMBIENTE SICURO: creare un ambiente calmo, chiudendo porte, finestre e tapparelle. Lasciare accesi suoni di sottofondo abituali come la radio o la televisione.
RIFUGIO: mettere a disposizione dei propri animali un rifugio in cui ritirarsi se necessario.
PROTEZIONE: se possibile lasciare entrare in casa piccoli animali e uccelli normalmente custoditi all'esterno. Se ciò non fosse possibile, gabbie, stalle e voliere possono essere protette dalla luce e dal rumore.
TBB Schweiz ricorda infine che ogni anno si registrano ferimenti o fughe di animali domestici a causa del rumore.