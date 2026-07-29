Festa del Primo di agosto: ecco come proteggere i propri animali domestici

SENSAZIONE DI SICUREZZA: restare se possibile vicini ai vostri animali, la presenza dei padroni darà loro una sensazione di sicurezza.

GUINZAGLIO: tenere i cani al guinzaglio tutto il giorno. Un rumore forte e improvviso può scatenare l'istinto di fuggire, anche negli esemplari più calmi.

LUOGHI RUMOROSI: evitare di condurre i propri animali a spettacoli pirotecnici o a grandi eventi.

GATTI LIBERI: lasciare rientrare in casa i gatti liberi sufficientemente presto e tenerli all'interno fino alla fine degli spettacoli pirotecnici.

AMBIENTE SICURO: creare un ambiente calmo, chiudendo porte, finestre e tapparelle. Lasciare accesi suoni di sottofondo abituali come la radio o la televisione.

RIFUGIO: mettere a disposizione dei propri animali un rifugio in cui ritirarsi se necessario.

PROTEZIONE: se possibile lasciare entrare in casa piccoli animali e uccelli normalmente custoditi all'esterno. Se ciò non fosse possibile, gabbie, stalle e voliere possono essere protette dalla luce e dal rumore.