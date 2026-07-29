Logitech: l'esercizio 2026/2027 parte bene

«Abbiamo registrato un ottimo primo trimestre in un contesto dinamico», afferma la CEO Hanneke Faber, citata in un comunicato. «L'innovazione e un marketing più incisivo hanno trainato una forte crescita in tutte le categorie principali di prodotti», aggiunge la 57enne dirigente olandese con un passato di atleta di punta (è stata sette volte campionessa nazionale di tuffi), un master in economia aziendale e una laurea in giornalismo dell'Università di Houston, ottenuta grazie a una borsa di studio sportiva.

I dati resi noti sono superiori alle previsioni degli analisti, ma per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne si deve aspettare l'apertura del mercato alle 09.00. Dall'inizio dell'anno l'azione Logitech - che è compresa fra i 20 titoli dell'SMI, l'indice principale - ha guadagnato il 10% e positiva, nella misura del 16%, è anche la performance sull'arco di dodici mesi. Il titolo è attualmente scambiato a circa 88 franchi: può essere rammentato che nel 2021, in piena pandemia di Covid e sulla scia delle necessità di materiale informatico legate al telelavoro e allo svago, aveva sfiorato i 125 franchi.