Si ferisce durante la fuga: in manette presunto ladro di auto

L’uomo è stato raggiunto e fermato in Arsenalstrasse. Durante la fuga ha riportato una ferita da taglio a una gamba ed è stato poi medicato. Sul posto gli agenti hanno sequestrato diversi attrezzi da scasso e della refurtiva.

Gli accertamenti hanno inoltre indicato che il sospettato potrebbe essere responsabile di un altro furto in un garage nelle vicinanze, dal quale sarebbe stato sottratto un veicolo.