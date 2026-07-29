Si ferisce durante la fuga: in manette presunto ladro di auto
Il cittadino francese è sospettato di almeno due colpi presso garage di Kriens
Il cittadino francese è sospettato di almeno due colpi presso garage di Kriens
KRIENS - Almeno un paio di garage sono stati presi di mira da ignoti nell'area di Kriens, nel canton Lucerna.
Durante un pattugliamento intorno alle 3.25 di martedì mattina, gli agenti hanno percepito rumori sospetti provenire dall’area di un garage. Nel successivo controllo hanno riscontrato evidenti segni di effrazione. Nello stesso momento, una persona si è data alla fuga a piedi, facendo scattare l’immediato inseguimento.
L’uomo è stato raggiunto e fermato in Arsenalstrasse. Durante la fuga ha riportato una ferita da taglio a una gamba ed è stato poi medicato. Sul posto gli agenti hanno sequestrato diversi attrezzi da scasso e della refurtiva.
Gli accertamenti hanno inoltre indicato che il sospettato potrebbe essere responsabile di un altro furto in un garage nelle vicinanze, dal quale sarebbe stato sottratto un veicolo.
L’arrestato è un cittadino francese di 26 anni. Nei suoi confronti è stata richiesta la custodia cautelare. L’inchiesta è condotta dal Ministero pubblico di Emmen.