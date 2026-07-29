UBS batte le attese: utile trimestrale a 2,8 miliardi di dollari

L’utile ante imposte si è attestato a 3,59 miliardi di dollari, pari a un aumento del 64%, anche per l’assenza di un effetto fiscale positivo registrato nel 2025. Al netto dei costi di ristrutturazione, il dato sale a 3,89 miliardi (+45%). I ricavi sono cresciuti del 13% a 13,70 miliardi, mentre i costi hanno segnato un incremento più contenuto del 2,4% a 9,99 miliardi. Il rapporto costi/ricavi si è così fissato al 72,9%, o al 70,0% su base rettificata.