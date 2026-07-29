«Molto lavoro, ma gli sforzi stanno dando frutti»

"Oggi questi sforzi stanno dando i loro frutti e la straordinaria pazienza e il sostegno dei nostri azionisti stanno iniziando a essere ricompensati", prosegue il dirigente. "I solidi risultati del secondo trimestre e la robusta generazione di capitale hanno ulteriormente rafforzato il nostro bilancio resiliente in ogni contesto di mercato e ci consentono di continuare a impiegare risorse finanziarie a favore di opportunità di crescita redditizie, per sostenere i clienti e conseguire i nostri obiettivi in materia di restituzione del capitale".

Per bocca del suo presidente della direzione l'istituto si dice inoltre ben posizionato per superare gli obiettivi di rendimento. "Continuiamo a concentrarci con determinazione sulla vicinanza alla clientela, sul completamento dell'integrazione, sull'attuazione dei nostri piani di crescita e su una rigorosa gestione del rischio, rimanendo al contempo un partner affidabile per le comunità in cui viviamo e operiamo", conclude il manager.