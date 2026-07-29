Allo zoo è nato un piccolo di gorilla
La femmina Mayumi ha partorito senza complicazioni. Ottimismo prudente sulla sopravvivenza nelle prime settimane
Lieto evento allo zoo di Zurigo, dove la femmina di gorilla Mayumi ha dato alla luce il suo primo cucciolo. Il parto è avvenuto senza complicazioni ieri mattina, attorno alle 10.00.
Poco dopo la nascita, sotto gli occhi del maschio Bwana, il piccolo si è attaccato alla madre iniziando a poppare senza difficoltà. La struttura ha comunicato la notizia sottolineando la buona evoluzione iniziale.
Il direttore dello zoo, Severin Dressen, ha espresso soddisfazione per la nascita, pur mantenendo un atteggiamento prudente. Le prime settimane sono infatti considerate particolarmente delicate per la sopravvivenza del cucciolo.
Al momento il piccolo, di cui non è ancora noto il sesso, appare in buona salute. Mayumi si prende cura di lui con attenzione e il gruppo di gorilla lo ha già accettato. Nei prossimi giorni e settimane, gli addetti continueranno a monitorare da vicino la situazione.