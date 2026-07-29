Allo zoo è nato un piccolo di gorilla

Il direttore dello zoo, Severin Dressen, ha espresso soddisfazione per la nascita, pur mantenendo un atteggiamento prudente. Le prime settimane sono infatti considerate particolarmente delicate per la sopravvivenza del cucciolo.

Al momento il piccolo, di cui non è ancora noto il sesso, appare in buona salute. Mayumi si prende cura di lui con attenzione e il gruppo di gorilla lo ha già accettato. Nei prossimi giorni e settimane, gli addetti continueranno a monitorare da vicino la situazione.