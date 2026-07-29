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Give me five: il Lugano passeggia a Pristina

I bianconeri chiudono la pratica Dukagjini già nei primi nove minuti, dilagano fino al 5-1 e conquistano senza affanni il biglietto per il terzo turno preliminare di Conference League.
Give me five: il Lugano passeggia a Pristina
Freeshfocus
di Adriano De NeriGiornalista
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Give me five: il Lugano passeggia a Pristina
I bianconeri chiudono la pratica Dukagjini già nei primi nove minuti, dilagano fino al 5-1 e conquistano senza affanni il biglietto per il terzo turno preliminare di Conference League.
Conference League29.07.2026
Dukagjini
1 - 5
Lugano
CALCIO: Risultati e classifiche

PRISTINA - Il Lugano aveva un compito chiaro a Pristina: difendere il vantaggio dell'andata e staccare il biglietto per il terzo turno preliminare di Conference League. Missione compiuta, e con largo anticipo. Nello stadio-cantiere Kampi Nacional Hajvali, i bianconeri hanno infatti travolto il Dukagjini per 5-1 senza dare mai l'impressione di poter essere messi in difficoltà.

La pratica si chiude di fatto in nove minuti. Al 5' Behrens si muove sul filo del fuorigioco, anticipa il portiere in uscita, vince un rimpallo e deposita nella porta sguarnita. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio: Zanotti sfonda sulla fascia e serve un pallone perfetto per Dos Santos, che deve solo spingerlo in rete per lo 0-2.

Sembra già finita, ma il Dukagjini trova subito un'insperata boccata d'ossigeno. Un tiro tutt'altro che irresistibile sfugge alla presa di von Ballmoos e Maliqi è il più rapido ad avventarsi sul pallone, firmando l'1-2. Una rete che non riapre davvero la qualificazione, ma restituisce un minimo di fiducia ai padroni di casa.

CONFERENCE LEAGUE
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I kosovari provano ad alzare il baricentro, ma evidenziano limiti tecnici evidenti. Al contrario, ogni accelerazione del Lugano dà la sensazione di poter trasformarsi in gol. Al 24' Steffen colpisce il palo con una conclusione a botta sicura, preludio al tris che arriva undici minuti più tardi: Papadopoulos pesca Behrens con un lancio millimetrico che manda fuori giri la difesa, e il tedesco controlla e firma la doppietta personale.

L'unica nota negativa del primo tempo riguarda qualche distrazione difensiva dei bianconeri, con un Mai ancora alla ricerca della miglior condizione. Isufi ha infatti un'altra buona occasione, ma questa volta von Ballmoos si riscatta con un intervento decisivo.

La ripresa scorre senza sussulti. I ritmi si abbassano sensibilmente e il Lugano gestisce senza affanni. Il poker arriva subito grazie a una sfortunata autorete di Sinani, episodio che fotografa al meglio il pomeriggio del Dukagjini.

Con gli avversari ormai alle corde, i bianconeri giocano sul velluto e completano la goleada con il definitivo 5-1: Bislimi serve un assist perfetto e Behrens, ancora lui, firma la tripletta, mettendo il sigillo su una serata senza storia.

Per la squadra di Croci-Torti arriva così una qualificazione mai realmente in discussione, ottenuta con autorità e accompagnata da segnali incoraggianti in vista di impegni europei più impegnativi.

Al terzo turno il Lugano dovrebbe affrontare gli sloveni del Capodistria, che domani giocheranno la partita di ritorno contro il Runavik dopo essersi imposti per 2-0 in trasferta all’andata.

DUKAGJINI - LUGANO 1-5 (1-3)

Reti: 6' Behrens 0-1, 9' Dos Santos 0-2, 10' Maliqi 1-2, 36' Behrens 1-3, 51' Sinani (autogol) 1-4, 58' Behrens 1-5.

DUKAGJINI - Lekaj; Vitor Hugo, Basri, Sinani (65' Luan), Bardhoku (46' Bytyqi); Pefqeli, Gashi, Merlaku (46' Elezaj); Maliqi, Stevenson, Isufi (65' Thaci).

LUGANO - Von Ballmoos; Bichsel, Mai (62' Kelvin), Papadopoulos; Cimignani, Grgic, Bislimi (71' Ajdin), Zanotti; Steffen (62' Moncada), Dos Santos (71' Beckham Castro), Behrens (62' Pihlstrom).

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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