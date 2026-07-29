Give me five: il Lugano passeggia a Pristina
I bianconeri chiudono la pratica Dukagjini già nei primi nove minuti, dilagano fino al 5-1 e conquistano senza affanni il biglietto per il terzo turno preliminare di Conference League.
I bianconeri chiudono la pratica Dukagjini già nei primi nove minuti, dilagano fino al 5-1 e conquistano senza affanni il biglietto per il terzo turno preliminare di Conference League.
|99
|Stevenson Jeudi
|5
|Elton Basriu
|14
|Egzon Sinani
|47
|Dienit Isufi
|10
|Altin Merlaku
|77
|Vitor Hugo Leite Perusses
|1
|Egzon Lekaj
|98
|Meris Maliqi
|44
|Tun Bardhoku
|8
|Dren Gashi
|17
|Mergim Pefqeli
|Lars Lukas Mai
|17
|Daniel Dos Santos
|27
|Anto Grgic
|8
|Antonios Papadopoulos
|6
|Uran Bislimi
|25
|Mattia Zanotti
|46
|Joel Bichsel
|18
|Yanis Cimignani
|21
|David Von Ballmoos
|16
|Kevin Behrens
|91
|Renato Steffen
|11
PRISTINA - Il Lugano aveva un compito chiaro a Pristina: difendere il vantaggio dell'andata e staccare il biglietto per il terzo turno preliminare di Conference League. Missione compiuta, e con largo anticipo. Nello stadio-cantiere Kampi Nacional Hajvali, i bianconeri hanno infatti travolto il Dukagjini per 5-1 senza dare mai l'impressione di poter essere messi in difficoltà.
La pratica si chiude di fatto in nove minuti. Al 5' Behrens si muove sul filo del fuorigioco, anticipa il portiere in uscita, vince un rimpallo e deposita nella porta sguarnita. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio: Zanotti sfonda sulla fascia e serve un pallone perfetto per Dos Santos, che deve solo spingerlo in rete per lo 0-2.
Sembra già finita, ma il Dukagjini trova subito un'insperata boccata d'ossigeno. Un tiro tutt'altro che irresistibile sfugge alla presa di von Ballmoos e Maliqi è il più rapido ad avventarsi sul pallone, firmando l'1-2. Una rete che non riapre davvero la qualificazione, ma restituisce un minimo di fiducia ai padroni di casa.
I kosovari provano ad alzare il baricentro, ma evidenziano limiti tecnici evidenti. Al contrario, ogni accelerazione del Lugano dà la sensazione di poter trasformarsi in gol. Al 24' Steffen colpisce il palo con una conclusione a botta sicura, preludio al tris che arriva undici minuti più tardi: Papadopoulos pesca Behrens con un lancio millimetrico che manda fuori giri la difesa, e il tedesco controlla e firma la doppietta personale.
L'unica nota negativa del primo tempo riguarda qualche distrazione difensiva dei bianconeri, con un Mai ancora alla ricerca della miglior condizione. Isufi ha infatti un'altra buona occasione, ma questa volta von Ballmoos si riscatta con un intervento decisivo.
La ripresa scorre senza sussulti. I ritmi si abbassano sensibilmente e il Lugano gestisce senza affanni. Il poker arriva subito grazie a una sfortunata autorete di Sinani, episodio che fotografa al meglio il pomeriggio del Dukagjini.
Con gli avversari ormai alle corde, i bianconeri giocano sul velluto e completano la goleada con il definitivo 5-1: Bislimi serve un assist perfetto e Behrens, ancora lui, firma la tripletta, mettendo il sigillo su una serata senza storia.
Per la squadra di Croci-Torti arriva così una qualificazione mai realmente in discussione, ottenuta con autorità e accompagnata da segnali incoraggianti in vista di impegni europei più impegnativi.
Al terzo turno il Lugano dovrebbe affrontare gli sloveni del Capodistria, che domani giocheranno la partita di ritorno contro il Runavik dopo essersi imposti per 2-0 in trasferta all’andata.
DUKAGJINI - LUGANO 1-5 (1-3)
Reti: 6' Behrens 0-1, 9' Dos Santos 0-2, 10' Maliqi 1-2, 36' Behrens 1-3, 51' Sinani (autogol) 1-4, 58' Behrens 1-5.
DUKAGJINI - Lekaj; Vitor Hugo, Basri, Sinani (65' Luan), Bardhoku (46' Bytyqi); Pefqeli, Gashi, Merlaku (46' Elezaj); Maliqi, Stevenson, Isufi (65' Thaci).
LUGANO - Von Ballmoos; Bichsel, Mai (62' Kelvin), Papadopoulos; Cimignani, Grgic, Bislimi (71' Ajdin), Zanotti; Steffen (62' Moncada), Dos Santos (71' Beckham Castro), Behrens (62' Pihlstrom).
𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐄𝐄𝐄 ⏰— FC Lugano (@FCLugano1908) July 29, 2026
Passiamo il turno e andiamo al Q3 di UEFA Conference League! ✨
Bravi boys!! 🤍🖤
#noibianconeri #fclugano #lug pic.twitter.com/kJNVJUWc33
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Strasbourg Alsace
|6
|16
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|14
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|3
|Aek Athens
|6
|13
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|4
|Sparta Prague
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|5
|Rayo Vallecano
|6
|13
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|6
|Shakhtar Donetsk
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|Fsv Mainz 05
|6
|13
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|8
|AEK Larnaca
|6
|12
|3
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|FC Lausanne-Sport
|6
|11
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|10
|Crystal Palace
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|11
|Lech Poznan
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|Samsunspor
|6
|10
|3
|1
|2
|10
|6
|4
|13
|Nk Cm Celje
|6
|10
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|14
|Az Alkmaar
|6
|10
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|15
|Fiorentina
|6
|9
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|16
|Hnk Rijeka
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|17
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|18
|AC Omonia Nicosia
|6
|8
|2
|2
|2
|5
|4
|1
|19
|FC Noah
|6
|8
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|20
|Drita
|6
|8
|2
|2
|2
|4
|8
|-4
|21
|KuPS
|6
|7
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|22
|KF Shkendija
|6
|7
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|23
|Zrinjski Mostar
|6
|7
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|24
|Sigma Olomouc
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|25
|Cs Universitatea Craiova
|6
|7
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|26
|Lincoln Red Imps
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|15
|-8
|27
|Dynamo Kiev
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|9
|0
|28
|Legia Warszawa
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|29
|Slovan Bratislava
|6
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|30
|Breidablik Kopavogur
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|31
|Shamrock Rovers
|6
|4
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|32
|BK Hacken
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|33
|Hamrun Spartans
|6
|3
|1
|0
|5
|4
|11
|-7
|34
|Shelbourne FC
|6
|2
|0
|2
|4
|0
|7
|-7
|35
|Aberdeen
|6
|2
|0
|2
|4
|3
|14
|-11
|36
|Rapid Wien
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|14
|-11