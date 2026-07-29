Give me five: il Lugano passeggia a Pristina

PRISTINA - Il Lugano aveva un compito chiaro a Pristina: difendere il vantaggio dell'andata e staccare il biglietto per il terzo turno preliminare di Conference League. Missione compiuta, e con largo anticipo. Nello stadio-cantiere Kampi Nacional Hajvali, i bianconeri hanno infatti travolto il Dukagjini per 5-1 senza dare mai l'impressione di poter essere messi in difficoltà.