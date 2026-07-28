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Thun, che peccato: la follia di Bürki costa il passaggio del turno

I campioni svizzeri volano sullo 0-2 a Zagabria e accarezzano l'impresa, ma il rosso del difensore cambia la partita. La Dinamo rimonta fino al 3-2 ai supplementari.
Thun, che peccato: la follia di Bürki costa il passaggio del turno
Freeshfocus
di Adriano De NeriGiornalista
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Thun, che peccato: la follia di Bürki costa il passaggio del turno
I campioni svizzeri volano sullo 0-2 a Zagabria e accarezzano l'impresa, ma il rosso del difensore cambia la partita. La Dinamo rimonta fino al 3-2 ai supplementari.
Champions League28.07.2026
Dinamo Zagreb
3 - 2
Thun
CALCIO: Risultati e classifiche

ZAGABRIA - Il Thun sfiora un'impresa, ma torna dalla Croazia con un'enorme delusione. Dopo l'1-1 dell'andata, i campioni svizzeri sono a un passo dall'eliminare la Dinamo Zagabria, prima di crollare in seguito all'espulsione di Bürki, tanto ingenua quanto decisiva. In dieci uomini, i bernesi si fanno rimontare dal 0-2 al 2-2 nei 90 minuti e cedono poi 3-2 ai supplementari, salutando la Champions League. Resta comunque il "paracadute" del terzo turno preliminare di Europa League.

L'avvio del Thun è da sogno. Bastano quattro minuti per gelare il Maksimir con una splendida azione corale: Reichmuth avvia la manovra, Zoukit rifinisce e Labeau, dimenticato dalla difesa croata sul secondo palo, firma lo 0-1 con un tocco vincente. Dopo il gol segnato all'andata, l'attaccante della Martinica si conferma ancora una volta in grande forma.

La Dinamo prova a reagire con un lungo possesso palla, ma si scontra con un Thun organizzato, ordinato e sempre lucido. I croati faticano a trovare spazi, si innervosiscono e al 22' arriva un'altra doccia gelata: punizione perfetta di Fehr dalla trequarti e stacco imperioso di Bürki, che sorprende un Filipovic non impeccabile. Sul tabellone compare un clamoroso 0-2.

Solo nel finale del primo tempo la Dinamo riesce a creare qualche pericolo, entrambe le volte su calcio piazzato. La retroguardia bernese regge però senza affanni e va al riposo con due reti di vantaggio. Il Thun è praticamente perfetto, mentre i padroni di casa deludono.

CHAMPIONS LEAGUE
Abra-Zagabria, il Thun sfiora una nuova magia

Anche nella ripresa il copione non cambia. La Dinamo continua a tenere il pallone, ma senza trovare varchi. Poi, al 65', arriva l'episodio che cambia la partita. Bürki perde un pallone sanguinoso al limite dell'area e, nel tentativo di rimediare, atterra l'avversario lanciato a rete. L'arbitro bulgaro Gidzhenov estrae inizialmente il cartellino giallo, ma il VAR lo richiama e la decisione viene corretta in espulsione per chiara occasione da gol.

Con l'uomo in più la Dinamo aumenta la pressione e al 75' riapre il match: Bamert manca l'intervento sul cross di Valincic e Beljo, di testa, firma l'1-2. Passano appena cinque minuti e arriva anche il pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Kacavenda a svettare più in alto di tutti e a ristabilire la parità. L'ingenuità di Bürki costa carissima al Thun.

I bernesi, ormai alle corde, stringono i denti e riescono almeno a trascinare la sfida ai tempi supplementari. La squadra di Previtelli rinuncia quasi del tutto ad attaccare, si chiude nella propria metà campo e prova a resistere in attesa dei calci di rigore.

Il Thun combatte con tutto quello che ha, supera indenne il primo tempo supplementare e resta in piedi anche grazie a un autentico miracolo di Steffen sul potente destro di Zajc. Ma quando i rigori sembrano ormai a un passo, arriva la beffa: al 118' Valincic si inventa una conclusione straordinaria che si infila alle spalle del portiere bernese e spegne definitivamente il sogno del Thun.

Un epilogo amarissimo per i campioni svizzeri, protagonisti di una prestazione eroica per oltre un'ora, ma puniti da un episodio che ha ribaltato una qualificazione che sembrava ormai nelle loro mani.

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1Arsenal FC82480023419
2Bayern Monaco82170122814
3Liverpool FC81860220812
4Az Alkmaar-tottenham Hotspur81752117710
5Barcelona81651222148
6FC Koebenhavn-chelsea81651217107
7Sporting CP81651217116
8Manchester City8165121596
9Real Madrid81550321129
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11Paris Saint Germain814422211110
12Newcastle United81442217710
13Juventus81334114104
14Atletico Madrid81341317152
15Atalanta81341310100
16Bayer Leverkusen8123321314-1
17Borussia Dortmund81132319172
18Olympiacos8113231014-4
19Club Brugge8103141517-2
20Galatasaray810314911-2
21Monaco810242814-6
22Qarabag FK8103141321-8
23Bodoe/Glimt892331415-1
24SL Benfica893051012-2
25Marseille893051114-3
26Pafos Fc89233811-3
27Union St.Gilloise89305817-9
28PSV Eindhoven8822416160
29Athletic Club88224914-5
30Napoli88224915-6
31FC Copenhagen882241221-9
32Ajax86206821-13
33Eintracht Frankfurt841161021-11
34Slavia Prague83035519-14
35Villarreal CF81017518-13
36Kairat Almaty81017722-15
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Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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