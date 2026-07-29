L'Italia riparte da Mancini: «Voglio farmi perdonare»

ROMA - Dopo il terremoto scatenato dal caso Pirlo e i successivi addii di Maldini e Leonardo, il neo commissario tecnico Roberto Mancini ha inaugurato oggi il suo secondo ciclo sulla panchina dell’Italia. Lo ha fatto con un messaggio netto: riportare gli Azzurri ai vertici del calcio internazionale e lasciarsi definitivamente alle spalle il burrascoso addio di tre anni fa. «Vogliamo vincere tutte le partite e giocare un grande calcio. Voglio farmi perdonare», ha dichiarato in conferenza stampa, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.