Falsi rendiconti IVA, carcere preventivo per altre due persone

Il procedimento è coordinato dalla procuratrice pubblica Francesca Nicora ed è stato separato da quello principale che riguarda la 55enne. Le autorità stanno cercando di ricostruire i flussi finanziari e di chiarire le responsabilità individuali. Sull’entità delle somme sottratte, che secondo informazioni raccolte sarebbero consistenti, la Procura mantiene prudenza: «È prematuro esprimerci», viene precisato.

L’inchiesta era inizialmente concentrata su una sola persona, ma con il passare dei mesi il quadro si è ampliato. La 55enne, ex contabile di una società di servizi del gruppo, è accusata di aver falsificato i rendiconti IVA inviati all’Amministrazione federale delle contribuzioni per ottenere rimborsi indebiti superiori a 9 milioni di franchi. Il denaro sarebbe poi stato utilizzato per scopi personali.