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Qualificazione storica per i giovani ballerini del Centro Artistico MAT

La crew Armata Legacy si è qualificata alle semifinali dei campionati mondiali di hip hop in corso negli Stati Uniti.
Qualificazione storica per i giovani ballerini del Centro Artistico MAT
Centro artistico MAT
Fonte Centro Artistico MAT
elaborata da Redazione
Qualificazione storica per i giovani ballerini del Centro Artistico MAT
La crew Armata Legacy si è qualificata alle semifinali dei campionati mondiali di hip hop in corso negli Stati Uniti.

LUGANO - I ballerini e le ballerine del Centro Artistico MAT di Lugano hanno scritto una pagina di storia della danza competitiva ticinese. La crew Armata Legacy, composta da 27 elementi tra i 14 e i 18 anni, si è qualificata alle semifinali dei campionati mondiali HHI di hip hop in corso a Phoenix, in Arizona.

In 25 anni di storia del concorso, il più importante a livello mondiale per l’hip hop coreografico, nessuna crew ticinese era mai riuscita a raggiungere questo traguardo. Nella categoria MEGACREW Junior/Varsity si tratta inoltre di una prima assoluta anche a livello svizzero.

Giovedì alle 16 ora locale (le 24 in Svizzera) i ballerini luganesi, guidati dalla coach Alice Sapienza, tenteranno l’accesso tra i primi otto, posizione che garantirebbe la qualificazione alla finalissima in programma l’1.8 alla Mullett Arena di Phoenix. Il palazzetto, che tra il 2022 e il 2024 ha ospitato le partite casalinghe degli Arizona Coyotes (NHL), accoglierà oltre 4'000 spettatori.

Non è andata altrettanto bene alle altre squadre svizzere presenti in Arizona, comprese le altre crew del MAT (Armata, Reloaded e Mates), eliminate nella fase preliminare.

Da segnalare anche la prova delle SLOMO della Fit and Gym di Roveredo, che hanno mancato la qualificazione alle semifinali per sole due posizioni. Un risultato che lascia rammarico per le nove ragazze allenate da Mara Capelli e Nancy Brusorio, ma anche la consapevolezza di aver disputato una competizione di alto livello.

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