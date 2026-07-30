Con la canicola anche le scorte di sangue vanno in riserva

A contribuire a questa carenza ci ha pensato però, con una concomitanza «abbastanza casuale», anche l'andamento di questa stagione rispetto a quella che era la norma durante i mesi estivi. «Nelle ultime tre settimane, a differenza degli scorsi anni dove in estate la richiesta è minore, abbiamo parecchi pazienti che richiedono una terapia trasfusionale importante».

Donazioni e canicola, si può fare?

E se le ondate di caldo possono frenare qualcuno nel decidere se andare o meno a donare il sangue, magari posticipando l'appuntamento a periodi più freschi, è altresì importante chiarire che con i giusti accorgimenti lo si può fare in tutta sicurezza. «È assolutamente importante un’adeguata idratazione prima della donazione così come dopo aver donato. Inoltre, nelle ore più calde, evitare sforzi importanti. Le persone che già soffrono di problemi pressori dovrebbero prestare particolare attenzione», evidenzia Borri.