Cerca e trova immobili
Segnalaci
LOSONE

Festeggiamo! all'atto finale con «un film bellissimo»

"Past Lives" è la scelta di Giona A. Nazzaro per omaggiare la produttrice Christine Vachon e per chiudere la rassegna con la proiezione di venerdì 31 luglio
Festeggiamo! all'atto finale con «un film bellissimo»
IMAGO / Album
di Fabio CaironiGiornalista
Festeggiamo! all'atto finale con «un film bellissimo»
"Past Lives" è la scelta di Giona A. Nazzaro per omaggiare la produttrice Christine Vachon e per chiudere la rassegna con la proiezione di venerdì 31 luglio

LOSONE - Si conclude a Losone il viaggio di Festeggiamo!, la rassegna che ha attraversato il Locarnese - e la storia del Locarno Film Festival - con una serie di proiezioni all’aperto. L’ultimo appuntamento è in programma venerdì 31 luglio alle 21.15 in Piazza del Municipio (via Municipio 7), con il film "Past Lives" di Celine Song.

La pellicola sarà proposta in lingua originale coreana e inglese con sottotitoli in italiano. A introdurre la serata saranno Alfredo Soldati, capo dicastero Cultura del Comune di Losone, il direttore artistico del Locarno Film Festival Giona A. Nazzaro e Peter Prazak, in rappresentanza del gruppo di lavoro che ha organizzato l’evento.

La scelta del film è legata alla produttrice Christine Vachon, insignita del Premio Raimondo Rezzonico durante la 61esima edizione del Locarno Film Festival, nel 2008. «Vachon è una figura chiave del cinema statunitense» spiega Nazzaro. «Con la sua Killer Films ha dato vita a quello che all'epoca veniva chiamato il New Queer Cinema», filone che riunisce i vari Todd Haynes, Kelly Reichardt e così via. Tornando a Vachon, «è una persona dal fiuto straordinario. Se si va a vedere la sua filmografia, si trovano solo registi che ha lanciato e con i quali ha continuato a lavorare in seguito. Senza di lei il cinema americano non sarebbe quello che è oggi».

Parlando dell'ultima proiezione della rassegna, Nazzaro afferma: «Il film di Celine Song è bellissimo». E non si può fare a meno di essere d'accordo. La trama è la seguente: «All'età di soli dieci anni, Nora è stata costretta ad abbandonare il suo migliore amico e primo amore Hae Sung per seguire la famiglia, costretta a trasferirsi in Canada. Dopo più di dieci anni, Nora, che ormai abita a New York, decide di cercare Hae Sung e di contattarlo». Tracciando invece un bilancio dell'edizione 2026 di Festeggiamo!, Nazzaro riflette: «Mi sarebbe piaciuto avere in questa rassegna anche un film di Kelly Reichardt (un altro Pardo d'onore e un nome femminile basilare di questi anni), così come mi sarebbe piaciuto far vedere un film prodotto da Gale Anne Hurd, la produttrice di "The Walking Dead" e dei vari Terminator, tra le altre cose. Oppure qualcosa di Marianne Slot... Però credo» conclude «che la panoramica di questi nomi (dell'intera rassegna, ndr) sia indicativa della passione del Locarno Film Festival nei confronti del cinema e della straordinaria devozione verso questi talenti».

Nel corso della serata verrà inoltre estratto tra il pubblico un vincitore di un abbonamento generale per il Locarno Film Festival. In caso di cattivo tempo, la proiezione gratuita sarà rinviata a data da definire.
Per il pubblico sarà disponibile anche una buvette curata da Pugliamia.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
celine songchristine vachonfesteggiamolocarno film festivallosonepast lives
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Zali lascerà il Governo
LIVE
CANTONE
22 ore
141
325

Zali lascerà il Governo

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe
LIVE
TRAFFICO
2 gior
75
120

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe

«Mai visto la Svizzera ridotta così»
LIVE
MESOLCINA
1 gior
28
93

«Mai visto la Svizzera ridotta così»

Zali, la Lega prende tempo
LIVE
CANTONE
1 gior
88
256

Zali, la Lega prende tempo

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
LIVE
CANTONE
2 gior
52
89

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave
LIVE
LAVIZZARA
1 gior

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi
LIVE
CANTONE
2 gior
5
143

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior
8
56

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino
LIVE
CALCIO
1 gior
19
133

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
LIVE
LAVIZZARA
1 gior

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto
LIVE
CANTONE
2 gior
53
183

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»
LIVE
CANTONE
21 ore
43
126

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome
LIVE
CANTONE
2 gior
16
131

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione
LIVE
CALCIO
2 gior
144
194

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
1 gior
11
67

Guida sui cerchioni per chilometri

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»
LIVE
CANTONE
18 ore
132
282

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
LIVE
CANTONE
1 gior
13
92

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio
LIVE
BELLINZONA
1 gior
20

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene
LIVE
CANTONE
2 gior
56
138

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime
LIVE
CALCIO
2 gior
5
53

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»
LIVE
CANTONE
2 gior
45
160

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»
LIVE
CANTONE
19 ore
28
118

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro
LIVE
SVIZZERA
3 gior
9

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente
LIVE
CANTONE
19 ore
49
110

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico
LIVE
VAL MARA
2 gior
1
18

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»
LIVE
CICLISMO
2 gior
73
29

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona
LIVE
AIROLO
2 gior
10
51

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»
LIVE
CANTONE
16 ore
29
118

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza
LIVE
CALCIO
18 ore
8
57

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
LIVE
CHIASSO
3 gior

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
26

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»
LIVE
CANTONE
3 gior
42
83

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»
LIVE
CANTONE
3 gior
107
174

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
37

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli

Single sì, ma a caro prezzo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
22
70

Single sì, ma a caro prezzo

«Non è una questione privata»
LIVE
BELLINZONA
15 ore
72

«Non è una questione privata»

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500
LIVE
NBA
2 gior
13

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza
LIVE
SVIZZERA
14 ore
1

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»
LIVE
CANTONE
16 ore
29
123

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
49

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
LIVE
BELLINZONA
1 gior
29
170

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo
LIVE
LOCARNO
1 gior
2
41

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
40

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione
LIVE
CALCIO
2 gior
2
54

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch
LIVE
CANTONE
19 ore
30
77

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
6
36

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi
LIVE
SVIZZERA
23 ore

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce
LIVE
CANTONE
1 gior
32
76

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce

La festa? È in Rotonda
LIVE
LOCARNO
1 gior
26

La festa? È in Rotonda

ULTIME NOTIZIE TICINO
La Polizia di Chiasso ha il suo nuovo comandante
LIVE
MENDRISIOTTO
22 min

La Polizia di Chiasso ha il suo nuovo comandante

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa
LIVE
LAMONE
56 min

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»
LIVE
CANTONE
1 ora
13

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»

Mondiali di hip hop, Fit&Gym a un passo dalla semifinale
LIVE
ROVEREDO (GR)
2 ore
7

Mondiali di hip hop, Fit&Gym a un passo dalla semifinale

Falsi rendiconti IVA, carcere preventivo per altre due persone
LIVE
CANTONE
2 ore
3
7

Falsi rendiconti IVA, carcere preventivo per altre due persone

La poesia per combattere la violenza
LIVE
RIVA SAN VITALE
3 ore
1

La poesia per combattere la violenza

Lugano PasSteggia: scatta il conto alla rovescia
LIVE
LUGANO
3 ore
5

Lugano PasSteggia: scatta il conto alla rovescia

Con la canicola anche le scorte di sangue vanno in riserva
LIVE
CANTONE
3 ore

Con la canicola anche le scorte di sangue vanno in riserva

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»
LIVE
CANTONE
3 ore

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»

Qualificazione storica per i giovani ballerini del Centro Artistico MAT
LIVE
CANTONE
12 ore

Qualificazione storica per i giovani ballerini del Centro Artistico MAT