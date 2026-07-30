Festeggiamo! all'atto finale con «un film bellissimo»

La scelta del film è legata alla produttrice Christine Vachon, insignita del Premio Raimondo Rezzonico durante la 61esima edizione del Locarno Film Festival, nel 2008. «Vachon è una figura chiave del cinema statunitense» spiega Nazzaro. «Con la sua Killer Films ha dato vita a quello che all'epoca veniva chiamato il New Queer Cinema», filone che riunisce i vari Todd Haynes, Kelly Reichardt e così via. Tornando a Vachon, «è una persona dal fiuto straordinario. Se si va a vedere la sua filmografia, si trovano solo registi che ha lanciato e con i quali ha continuato a lavorare in seguito. Senza di lei il cinema americano non sarebbe quello che è oggi».

Parlando dell'ultima proiezione della rassegna, Nazzaro afferma: «Il film di Celine Song è bellissimo». E non si può fare a meno di essere d'accordo. La trama è la seguente: «All'età di soli dieci anni, Nora è stata costretta ad abbandonare il suo migliore amico e primo amore Hae Sung per seguire la famiglia, costretta a trasferirsi in Canada. Dopo più di dieci anni, Nora, che ormai abita a New York, decide di cercare Hae Sung e di contattarlo». Tracciando invece un bilancio dell'edizione 2026 di Festeggiamo!, Nazzaro riflette: «Mi sarebbe piaciuto avere in questa rassegna anche un film di Kelly Reichardt (un altro Pardo d'onore e un nome femminile basilare di questi anni), così come mi sarebbe piaciuto far vedere un film prodotto da Gale Anne Hurd, la produttrice di "The Walking Dead" e dei vari Terminator, tra le altre cose. Oppure qualcosa di Marianne Slot... Però credo» conclude «che la panoramica di questi nomi (dell'intera rassegna, ndr) sia indicativa della passione del Locarno Film Festival nei confronti del cinema e della straordinaria devozione verso questi talenti».