Lugano PasSteggia: scatta il conto alla rovescia
Iscrizioni ancora aperte per vivere un'esperienza tra degustazioni, natura e convivialità. L'appuntamento è per il 30 agosto.
LUGANO - Manca ormai solo un mese alla Lugano PasSteggia, la passeggiata enogastronomica che domenica 30 agosto, accompagnerà centinaia di partecipanti alla scoperta di Lugano e dintorni attraverso un percorso in 10 tappe ricco di sapori, itinerari affascinanti e momenti di convivialità.
«L'entusiasmo per l'evento è già molto alto e diverse fasce orarie di partenza hanno registrato il tutto esaurito. Restano ancora pochi posti disponibili per chi desidera vivere una giornata all'insegna delle degustazioni, delle novità lungo il percorso e dell'atmosfera allegra e conviviale che da anni caratterizza la manifestazione.», », conferma l'organizzazione che invita ad affrettarsi e a prenotare il prima possibile.
Anche quest'anno l'evento proporrà nuove tappe, un'offerta gastronomica varia, momenti di intrattenimento e la possibilità di raggiungere Lugano con i mezzi pubblici grazie al biglietto Arcobaleno incluso nell'iscrizione, confermando il proprio impegno verso una mobilità più sostenibile.
Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili sul sito www.luganopassteggia.ch