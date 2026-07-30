Lugano PasSteggia: scatta il conto alla rovescia

«L'entusiasmo per l'evento è già molto alto e diverse fasce orarie di partenza hanno registrato il tutto esaurito. Restano ancora pochi posti disponibili per chi desidera vivere una giornata all'insegna delle degustazioni, delle novità lungo il percorso e dell'atmosfera allegra e conviviale che da anni caratterizza la manifestazione.», », conferma l'organizzazione che invita ad affrettarsi e a prenotare il prima possibile.