Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»

Forse è il momento di rinfrescare alcuni accorgimenti fondamentali per evitare che un momento di svago e felicità si trasformi in tragedia.

«La primissima cosa da fare è non sopravvalutare delle proprie capacità natatorie, un classico. Per questo esistono le sei regole del bagnante - emanate dalla Società Svizzera di Salvataggio -, che riguardano fiumi, laghi e piscine*. Un esempio: si dice spesso di tenere i bambini a vista, ma in realtà bisogna tenerli a portata di mano, perché è questione di un attimo. Basta una distrazione, magari si è presi dal telefonino o da altro, e il bambino annega in modo silenzioso, senza che ci si renda conto. Può succedere in piscina, nei laghi e nei fiumi».

Per chi è pratico viene difficile da credere che sia possibile. Come si può morire facendo il bagno?

«Succede spesso per sprovvedutezza. In certi punti, penso ad esempio alla foce del Cassarate, ci sono detriti e sabbia che scivolano sotto i piedi: sembra una zona bassa, ma improvvisamente non si tocca più. Non è questione di correnti che trascinano: semplicemente si perde l’equilibrio e, se non si è capaci di nuotare, si va in difficoltà. Oppure ci si affida a un salvagente pensando che basti, ma può rompersi o allontanarsi, e a quel punto si resta senza supporto».