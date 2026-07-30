La poesia per combattere la violenza

Una serata, quella a Riva San Vitale, che è l'unico evento in questo senso realizzato in Svizzera e che è stata possibile grazie collaborazione con Ps Mendrisiotto e basso Ceresio e l'Unità sinistra, socialisti e Verdi di Riva San Vitale. Notevole l'affluenza di pubblico e uditorio accorsa ad ascoltare i poeti invitati, ovvero Fabio Pusterla, Alberto Nessi, Anna Ruchat (letta da Ivo Durisch) Elena Spoerl, Fabiano Alborghetti, Margherita Coldesina, Mattia Bettoni, Jonathan Lupi e Laura Di Corcia.

La serata ha segnalato il bisogno, da parte della poesia, di proporre un linguaggio alternativo alla violenza e di riflettere sul concetto di utopia, che serve, come ha sottolineato Pusterla, citando un poeta sudamericano, a camminare.

