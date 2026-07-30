La poesia per combattere la violenza
Oltre un centinaio di persone hanno partecipato alla serata di lettura a Riva San Vitale, unica tappa svizzera dell’iniziativa globale del World poetry movement contro la violenza.
Oltre un centinaio di persone hanno partecipato alla serata di lettura a Riva San Vitale, unica tappa svizzera dell’iniziativa globale del World poetry movement contro la violenza.
RIVA SAN VITALE - Sono state circa 120 le persone che a Riva San Vitale hanno partecipato alla lettura per la pace curata da Laura Di Corcia, che si inserisce in una serie di iniziative promosse a livello mondiale dal World poetry movement - nel mese di luglio hanno avuto luogo reading in tutto il mondo, dal vivo e online, per dire no alle guerre e alla violenza.
Una serata, quella a Riva San Vitale, che è l'unico evento in questo senso realizzato in Svizzera e che è stata possibile grazie collaborazione con Ps Mendrisiotto e basso Ceresio e l'Unità sinistra, socialisti e Verdi di Riva San Vitale. Notevole l'affluenza di pubblico e uditorio accorsa ad ascoltare i poeti invitati, ovvero Fabio Pusterla, Alberto Nessi, Anna Ruchat (letta da Ivo Durisch) Elena Spoerl, Fabiano Alborghetti, Margherita Coldesina, Mattia Bettoni, Jonathan Lupi e Laura Di Corcia.
La serata ha segnalato il bisogno, da parte della poesia, di proporre un linguaggio alternativo alla violenza e di riflettere sul concetto di utopia, che serve, come ha sottolineato Pusterla, citando un poeta sudamericano, a camminare.