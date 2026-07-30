Mondiali di hip hop, Fit&Gym a un passo dalla semifinale
La crew SLOMO ha mancato l'accesso per una sola posizione
ROVEREDO - La Fit&Gym di Roveredo si conferma tra le realtà più competitive della danza hip hop a livello internazionale. Ai Campionati del Mondo di Hip Hop International, in corso a Phoenix (Arizona), la crew SLOMO, composta da ragazze tra i 13 e i 16 anni, ha sfiorato l’accesso alla semifinale.
Nella giornata di ieri il gruppo ha conquistato il 34° posto mondiale su 69 squadre, chiudendo a pari merito con il 33° classificato e restando a una sola posizione dalla semifinale, riservata alle migliori 32 crew.
Un risultato di grande rilievo, considerando che il Campionato del Mondo di Hip Hop International riunisce squadre provenienti da oltre 50 nazioni ed è riconosciuto come la competizione più prestigiosa e competitiva del settore.
Per la Fit&Gym si tratta dell’ennesima conferma del lavoro costruito negli anni. La scuola di Roveredo è infatti la prima e unica in Svizzera ad aver raggiunto due semifinali mondiali: nel 2018 con il gruppo Splash, nella categoria Varsity, e nel 2023 con la squadra CNM, nella categoria Mini, entrando nella Top 20 mondiale.
Le ragazze della SLOMO e le loro coach hanno accolto il piazzamento con entusiasmo e orgoglio. Essere arrivate a un passo dalla semifinale, in una competizione di così alto livello tecnico, rappresenta un traguardo che premia mesi di impegno, sacrificio e passione.