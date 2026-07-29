Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza

Il danno, poi il surriscaldamento e il fumo

«Abbiamo inviato un team tecnico a Bangor per ispezionare l’aeromobile», fa sapere la compagnia aerea in un comunicato. «I nostri specialisti sono già riusciti a determinare l’origine del fumo: le indagini condotte finora mostrano che una custodia di ricarica per cuffie auricolari è scivolata all’interno di un sedile rimanendo incastrata. Il dispositivo è stato danneggiato, provocando un surriscaldamento e quindi l’emissione di fumo».

«Si tratta di una custodia disponibile in commercio che consente anche di ricaricare gli auricolari grazie a una funzione di batteria esterna», precisa Swiss, spiegando che «molti dispositivi elettronici contengono batterie al litio. Se queste vengono danneggiate o non funzionano correttamente, possono surriscaldarsi e, nel peggiore dei casi, provocare un incendio».