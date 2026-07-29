Barista ucciso a Zurigo nel 2023: condannato 53enne schizofrenico

«Ho dolori ogni giorno, ma mi sento pronto ad affrontare questo processo», aveva dichiarato ieri durante il dibattimento. Accanto al letto era sistemata una barella sulla quale erano riposti diversi farmaci, tra cui la morfina, mentre diversi paramedici e agenti di polizia sorvegliavano il 53enne.

Dichiarazioni confuse e deliranti

Nella struttura di cura per detenuti dove è ricoverato, l'uomo riceve ormai solo cure palliative. Dopo aver seguito una chemioterapia, si è infatti rifiutato di sottoporsi a una immunoterapia. Durante il dibattimento, l'imputato ha rilasciato numerose dichiarazioni confuse e deliranti.

Nella sua sentenza, la Corte ha seguito in gran parte la richiesta del Ministero pubblico, che aveva chiesto 16 anni di reclusione e l'internamento. Nei confronti del cittadino ungherese i giudici hanno inoltre pronunciato un divieto di soggiorno sul territorio svizzero per 12 anni.