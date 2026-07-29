Parapendista si schianta al suolo: muore a 35 anni
Per cause ancora da chiarire l'uomo, cittadino svizzero, ha perso il controllo della vela ed è precipitato.
NATERS - Un parapendista ha perso la vita ieri nella valle del Gredetschtal, in territorio di Naters (Vallese). L'uomo, uno svizzero di 35 anni, ha perso il controllo della vela e si è schiantato al suolo.
L’incidente è avvenuto intorno alle 15.15. Per cause ancora in corso di accertamento, il parapendio è diventato ingovernabile, provocando la caduta al suolo da un’altitudine di circa 2'200 metri.
Alcuni testimoni hanno immediatamente lanciato l’allarme. I soccorsi sono intervenuti rapidamente con un elicottero di Air Zermatt, attivato dall’Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi. Una volta sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del parapendista.
Il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto un’inchiesta.
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