Un fuoco acceso illegalmente dà vita a un incendio: denuncia in vista
Pompieri in azione martedì pomeriggio a Remaufens
Pompieri in azione martedì pomeriggio a Remaufens
REMAUFENS - Un incendio sviluppatosi nel pomeriggio di martedì 28 luglio a Remaufens ha richiesto l’intervento dei pompieri e della polizia cantonale di Friburgo. Le fiamme, divampate poco dopo le 15.30 lungo la Route du Pilon, hanno interessato una scarpata verde e si sono propagate al prato di un terreno vicino, coinvolgendo una superficie complessiva di circa 250 metri quadrati.
All’arrivo dei soccorsi, alcuni residenti della zona stavano già tentando di contenere il rogo, ma solo l’intervento dei pompieri del battaglione Sud ha permesso di domare l’incendio.
Secondo gli accertamenti della polizia, all’origine dell’episodio vi è un fuoco acceso illegalmente nei giorni precedenti. Il proprietario della scarpata avrebbe infatti bruciato sabato scorso rifiuti di legno e sacchi di cemento vuoti. Le braci sarebbero rimaste attive nei giorni successivi, fino a riaccendersi e provocare l’incendio.
Le autorità friburghesi ricordano che dal 10 luglio è in vigore il divieto di accendere fuochi all’aperto. Il responsabile sarà denunciato alla Procura.