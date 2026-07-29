Un fuoco acceso illegalmente dà vita a un incendio: denuncia in vista

REMAUFENS - Un incendio sviluppatosi nel pomeriggio di martedì 28 luglio a Remaufens ha richiesto l’intervento dei pompieri e della polizia cantonale di Friburgo. Le fiamme, divampate poco dopo le 15.30 lungo la Route du Pilon, hanno interessato una scarpata verde e si sono propagate al prato di un terreno vicino, coinvolgendo una superficie complessiva di circa 250 metri quadrati.