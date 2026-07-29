Furto con scasso in una boutique di lusso di Crans-Montana: quattro arresti
Fermati due minorenni francesi e altri due uomini, la cui identità è ancora in fase di accertamento
CRANS-MONTANA - Un furto con scasso è stato commesso nella mattinata di mercoledì 29 luglio, poco dopo le 4.20, in una boutique di lusso situata in Rue du Prado a Crans-Montana (VS).
Secondo quanto ricostruito nel comunicato stampa del Ministero pubblico vallesano, più persone hanno preso di mira il negozio nelle prime ore del mattino. I sospetti avrebbero infranto la vetrina utilizzando un veicolo come ariete, per poi introdursi all’interno e sottrarre diversi oggetti.
La Polizia cantonale del Vallese ha immediatamente avviato una vasta operazione di ricerca, in collaborazione con la Police intercommunale di Crans-Montana, la Police Régionale des Villes du Centre (PRVC), le polizie comunali di Monthey, Martigny e Le Bouveret, la Polizia cantonale vodese e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Al termine delle operazioni, quattro presunti autori sono stati fermati: si tratta di due cittadini francesi di 17 e 16 anni e di due uomini maggiorenni, la cui identità è ancora in fase di accertamento. La maggior parte della refurtiva è stata recuperata.
La Procura e il Tribunale dei minorenni del Canton Vallese hanno aperto un procedimento. Le autorità ricordano che per gli arrestati vale la presunzione di innocenza fino alla conclusione del procedimento giudiziario.