Furto con scasso in una boutique di lusso di Crans-Montana: quattro arresti

La Polizia cantonale del Vallese ha immediatamente avviato una vasta operazione di ricerca, in collaborazione con la Police intercommunale di Crans-Montana, la Police Régionale des Villes du Centre (PRVC), le polizie comunali di Monthey, Martigny e Le Bouveret, la Polizia cantonale vodese e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Al termine delle operazioni, quattro presunti autori sono stati fermati: si tratta di due cittadini francesi di 17 e 16 anni e di due uomini maggiorenni, la cui identità è ancora in fase di accertamento. La maggior parte della refurtiva è stata recuperata.