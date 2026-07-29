Brucia il tetto di un'azienda, pompiere lievemente ferito

I pompieri sono stati allertati poco dopo le 17.30 per una grossa colonna di fumo scuro che si sprigionava dal tetto, attualmente in fase di risanamento, della sede di un'azienda. Secondo le prime indicazione delle forze dell'ordine e del Ministero pubblico dell'Emmental-Alta Argovia sarebbero esplosi due serbatoi di gas.