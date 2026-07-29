Fermato ladro d'auto e due algerini con bici rubata
Grazie anche alla collaborazione dei cittadini, la polizia ha recuperato refurtiva
Grazie anche alla collaborazione dei cittadini, la polizia ha recuperato refurtiva
LUCERNA / ARGOVIA - Un tentativo di furto in un'autorimessa è finito male stamane per un francese di 26 anni, arrestato praticamente sul fatto a Kriens (LU) da una pattuglia della polizia lucernese. In precedenza, l'uomo si era già reso colpevole di un furto d'auto presso un altro garage.
In base a una nota diffusa oggi dalla polizia lucernese, una pattuglia è stata attirata stamattina presto da alcuni rumori provenienti da un garage. Fermatisi per un controllo gli agenti hanno notato segni di effrazione e un uomo che scappava a piedi. Dopo un breve inseguimento, il sospetto è stato fermato.
Dalle prime indagini è risultato che il sospetto sarebbe penetrato in precedenza da un altro rivenditore, impossessandosi di una vettura. Nel corso delle ricerche, la polizia ha sequestrato all'uomo utensili da scasso e altra refurtiva.
A finire invece, sempre oggi, nelle maglie della polizia, questa volta nel Canton Argovia, sono stati due Algerini di 25 e 28 anni, fermati con una bicicletta elettrica rubata dalla piscina comunale di Aarau. I due soggetti sono già noti alle forze dell'ordine, stando a un comunicato odierno della polizia; sono infatti sospettati di aver a messo a segno altri furti del genere sia in Argovia che a Lucerna.
La polizia ha potuto fermare i due malfattori grazie alle indicazioni di un passante che ha osservato come uno dei due si sia impossessato della bicicletta e l'altro abbia tagliato con un flessibile il lucchetto. In seguito i due, allontanatisi in direzione di Wöschnau (SO), sono stati intercettati da una pattuglia della polizia avvertita di quanto accaduto.