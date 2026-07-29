Fermato ladro d'auto e due algerini con bici rubata

Dalle prime indagini è risultato che il sospetto sarebbe penetrato in precedenza da un altro rivenditore, impossessandosi di una vettura. Nel corso delle ricerche, la polizia ha sequestrato all'uomo utensili da scasso e altra refurtiva.

A finire invece, sempre oggi, nelle maglie della polizia, questa volta nel Canton Argovia, sono stati due Algerini di 25 e 28 anni, fermati con una bicicletta elettrica rubata dalla piscina comunale di Aarau. I due soggetti sono già noti alle forze dell'ordine, stando a un comunicato odierno della polizia; sono infatti sospettati di aver a messo a segno altri furti del genere sia in Argovia che a Lucerna.