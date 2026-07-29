Futuro incerto ai vertici di UBS: Ermotti non scioglie le riserve

I cambiamenti non interessano peraltro solo i piani alti dell'impresa. Sul fronte dell'organico, il responsabile delle finanze Todd Tuckner ha confermato che i tagli occupazionali in Svizzera legati all'integrazione procedono secondo i piani: dei 3000 esuberi annunciati dopo l'acquisizione di Credit Suisse - di cui 1000 relativi alla fusione di CS Svizzera e 2000 ad altre aree dell'ex concorrente - una parte sarà realizzata nella seconda metà dell'anno. L'impresa è più o meno in linea con i piani e le aspettative, ha detto il 61enne americano che dal 2004 lavora per UBS.