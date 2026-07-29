Esce di strada e precipita per 50 metri: muore 72enne
L’incidente a Blankenburg (BE). La donna è riuscita a uscire dall’auto, ma è deceduta poco dopo per le ferite riportate.
BERNA - Una automobilista svizzera di 72 anni è deceduta in seguito a un incidente stradale avvenuto a Blankenburg, frazione del comune di Zweisimmen, nel canton Berna. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese.
Poco prima delle 17.30 le autorità erano state informate della scomparsa della donna. Secondo le prime informazioni, la 72enne, domiciliata nel canton Berna, è uscita di strada con la sua vettura, precipitando per circa 50 metri lungo un pendio.
Stando alla nota, la donna sarebbe riuscita a uscire autonomamente dall’auto, ma è morta poco dopo sul posto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.
I soccorritori intervenuti, tra cui una squadra della Rega, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La polizia cantonale ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.