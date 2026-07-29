Esce di strada e precipita per 50 metri: muore 72enne

Stando alla nota, la donna sarebbe riuscita a uscire autonomamente dall’auto, ma è morta poco dopo sul posto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

I soccorritori intervenuti, tra cui una squadra della Rega, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La polizia cantonale ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.